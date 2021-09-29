Gaziantep’te otogar çevresinde bir grup kadın, yoldan geçen araçları durdurup fuhuş pazarlığı yapıyor… Araçlarına bindikleri erkeklerin cep telefonu ve cüzdanlarını çalıp kaçıyorlar… 3’ü çocuk yaşta 8 kadın şüpheli kıskıvrak yakalandı…

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar ve çevre yollarında bir grup kadının, erkek sürücülerin cep telefonu ve paralarını çaldığını tespit etti…









KADINLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Bir grup kadın, yoldan geçen araçları durdurma ve dolandırıcılık yapma anları güvenlik kameraları tarafından da kayda alındı…

KADIN POLİSLER OPERASYON YAPTI

Şüpheli kadınların kimliklerinin tespitinin ardından Gaziantep’te 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kadın polisler tarafından yapılan operasyonda, 3’ü yaşı küçük 8 şüpheli kadın gözaltına alındı…

"NE YAPIYORUZ? SADECE ADAM KANDIRIYORUZ"

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayan şüphelilerden biri "Ne yapıyoruz? Sadece adam kandırıyoruz. Günde 20 kişiyi dolandırıyoruz" dedi.

NİTELİKLİ HIRSIZLIK VE YAĞMA SUÇLARINDAN TUTUKLANDILAR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kadından 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1’i hakkında ev hapsi verildi, 1’de mahkemece serbest bırakılırken 3 kadın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi…

FUHUŞ PAZARLIĞINA ÇOCUKLARINA DA GÖTÜRMÜŞLER

Gözaltına alınan şüpheli kadınların, dolandırıcılık amaçlı fuhuş pazarlığı sırasında yanlarında çocuklarını da götürdükleri belirlendi. Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri 9 çocuğu koruma altına aldı…



