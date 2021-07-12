Fujifilm Healthcare Europe adıyla yeniden yapılandırılan şirket, CT (Bilgisayarlı Tomografi), MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme), Röntgen (X-ray), AI (Yapay Zekâ), PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri), endoskopi ve ultrason sistemleri dahil eksiksiz ve entegre tanıya yönelik ürün ve hizmet programlarını tanıttı.

Avrupa’daki pazar payını büyütmek isteyen Fujifilm, iş kolunu küresel çapta önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Bunun için önümüzdeki süreçte geçen yıla kıyasla yüzde 50’den fazla büyüme şirketin hedefleri arasında. Önümüzdeki üç yıl içerisindeki hedefleri ise 6,6 milyar Euro.

Fujifilm Healthcare Europe‘un CT, MRI ve ultrason alanındaki uzmanlığının Fujifilm işletmesinin röntgen, endoskopi, kadın sağlığı, AI, PACS ve IVD (in vitro tanı cihazları) alanındaki temel yetkinlikleriyle bir araya gelmesi sayesinde, artan verimliliğe de vurgu yapıldı.

Fujifilm Healthcare Europe’un görüntüleme kalitesi ve CT’si, Fujifilm’in AI teknoloji platformu REiLI ve post-proses sürecini destekleyen SYNAPSE 3D ile bir araya gelerek, radyoloji bölümlerine düşük dozlu bir çözüm sunuyor ve görüntülemeden tanıya tam kapsamlı destek sağlıyor.

Aynı zamanda kullanılacağı alan sayısında da ciddi bir artışa neden oluyor. Örneğin, FUJIFILM Healthcare Europe’un ultrason teknolojisinin cerrahideki klinik uygulaması, Fujifilm’in cerrahi endoskop ve SYNAPSE 3D gibi yeni ürünleri için bir platform sağlıyor.