Fujifilm, X serisi ürün yelpazesini geliştirmeye devam edecek

Fujifilm’in Türkiye’deki genel faaliyetleri ve hedeflerinden kısaca bahseder misiniz?

2012 yılından bu yana Türkiye’de endüstriyel ve perakende satış-pazarlama, satış sonrası hizmetler ve yazılım alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’de, fotoğrafçılık alanında dijital fotoğraf makineleri ve fotoğraf baskı ürünleri, medikal alanda radyolojik görüntüleme ve tanı ekipmanları ile endoskopi ekipmanları, grafik sanatlar alanında baskı öncesi ekipman ve sarf ürünleri ile dijital baskı ekipmanları, endüstriyel alanda ise farklı ürün grupları ve tüm bu alanların yazılımlarından oluşan farklı ürün gruplarımız ve yazılım çözümlerimiz mevcut. Fujifilm, Japonya, ABD, Hollanda, İspanya ve İngiltere'den sonra 6'ncı Açık İnovasyon Merkezi'ni İstanbul'da konumlandırdı. 2017 yılında Fujifilm Open Innovation Hub’ı açtık. Fujifilm olarak ana hedefimizin tüm dünyada insanların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olmak. Bu vizyonla hareket ederek projeler, yarışmalar ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Fujifilm olarak ürün ve hizmetlerimizle sektöre birçok yeniliği sunarak pazar hacmimizi büyütmeye ve Türkiye'de daha fazla insana ulaşmayı hedefleyerek toplumumuza değer katmaya devam edeceğiz.

Fotoğrafçılık ve video alanında genç kitle sayınızı arttırmak için yaptığınız yeni çalışma ve stratejileriniz neler?

Fotoğrafçılık ve video alanı teknolojinin gelişmesiyle birlikte son yıllarda büyük bir sıçrama yaşadı. Pek çok insanın da bu alanlara ilgisi artmaya başladı. Biz Fujifilm olarak fotoğrafçılığa olan ilgiyi artırmayı ve bu tutkuyu paylaşmayı kendimize hedef edindik. Bu yolda pek çok çalışma da gerçekleştiriyoruz. Örneğin instax ürünümüz özellikle gençler tarafından çok sevildi. Genç hedef kitlemizin, teknoloji ve ürünlerimize olan ilgisini şirket olarak oldukça önemsiyoruz. Bu yüzden instax ürün grubumuzu da sürekli yenileyerek genişletiyoruz. Ayrıca fotoğraf ve video ile daha ciddi ilgilenmek isteyen gençlerimiz için hazırladığımız başlangıç paketleri var. Son dönemde oldukça popüler olan vlog çekimleri ve internet yayıncılığı için ihtiyaç olan tüm ekipmanları tek bir pakette alabiliyorlar. Dünya sorunlarına inovatif çözümler temalı inovasyon yarışmamıza onlarca başvuru aldık ve çok güzel projelerle karşılaştık.

X-T4 oldukça güçlü bir makine, ancak onu satın alanlar çoğunlukla fotoğraf çekmek için kullanıyor. Her iki ihtiyacı tek bir üründe karşılamak mümkün mü yoksa X serisi ürün yelpazesine özel bir video kamera gelecek mi?

Fujifilm X Serisi fotoğraf makinelerimiz gerçekten çok sevildi. Bu seride her bütçeye hitap eden makineler bulmak mümkün. X-T4 modeli de bugüne kadarki en güçlü X Serisi makinelerimizden olup fotoğraf ve videodan ödün vermemektedir. Aslında bir makineyi hem fotoğrafçılık hem de video çekimi için uygun şekilde üretmek bir hayli zor iş. Farklı dinamikleri olan alanlar bunlar. Ancak X-T4 modelimiz her iki fonksiyonu da profesyonel düzeyde yerine getirebiliyor. Fujifilm kendisini fotoğraf alanında kanıtlamış bir marka. Video alanına da son 4 senedir ciddi yatırımlar yapıyor ve birbiri ardına bu alanda iddialı makineler çıkartıyor. Önümüzdeki yıllarda da X Serisi ürün yelpazemize yeni ürünler eklemeye ve video fonksiyonlarını geliştirmeye devam edeceğiz.

Fujifilm çok kollu bir şirket. Türkiye’deki sağlık sektörü ve bu alanında yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Fujifilm, pek çok alanda faaliyet gösteren, ürün ve hizmet sağlayan bir şirket konumunda. Dijital fotoğraf makineleri ve fotoğraf baskı ürünleri hizmeti verdiğimiz fotoğrafçılık alanı, radyolojik görüntüleme ve tanı ekipmanları ile endoskopi ekipmanları sağladığımız medikal alan, baskı öncesi ekipman ve sarf ürünleri ile dijital baskı ekipmanları ürettiğimiz grafik sanatlar alanı ve endüstriyel alanlarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sağlık hizmetleri kategorisinin satışları, Mart 2020'de sona eren mali yılda, 500 milyar yen'i aştı, önceki yıla göre ise; 20 milyar yen arttı. Sağlık, odak alanlarımızdan biri olarak konumlandırmayı sürdürecek ve büyümeyi yeni ürün ve hizmetlerin yanı sıra sektörel genişlemeyle de hızlandıracağız. 31 Mart 2021’de Hitachi'nin Tanısal Görüntüleme alanındaki işletmesini bünyemize katarak önleyici tıbba ve tanısal çözümlere ilişkin çeşitli alanlardaki hizmetlerimizi ve ürünlerimizi en üst düzeye çıkartmış olduk. Bu sayede bu alandaki çalışmalarımız CT (Bilgisayarlı Tomografi), MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme), Röntgen (X-ray), AI (Yapay Zekâ), PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemleri), endoskopi ve ultrason sistemleri dahil eksiksiz ve entegre bir tanıya yönelik ürün ve hizmet portföyümüzü genişletmiş oldu.