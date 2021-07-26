Tedavi amaçlı da kullanılan ful çiçeği, bulunduğu ortama renklendirir. Genellikle yeşil çay ile birlikte tüketilir ve yatıştırıcı özelliği olduğu bilinir. Peki, ful çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Ful çiçeği hikayesi nedir? Ful çiçeği hakkında bilinenler...

FUL ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Büyüme sırasında, özellikle kuru yaz aylarında düzenli olarak sulayın ve nemi korumak için ayağı malçlayın. Kış sonunda kompost eklemek çok faydalı olacaktır. Kış yaklaşırken bitkiyi dona karşı koruyun ve ideal olarak Ekim ve Mayıs ayları arasında bir serada dondan uzak tutun. Sambac yasemin, dengeli bir yapıyı korumak ve kuru gövdeleri çıkarmak dışında budamaya ihtiyaç duymaz.

Her birinin 5 ila 9 "diş" taşıyan bir kaliksten çıkan tek veya çift korolası vardır. Jasminum sambac tropikal dünyada yaygın olarak bulunur. Süsleme ilgisinin yanı sıra birçok ritüel kullanım için kullanılmaktadır. Çiçekleri uçucu yağı çıkarmak için hasat edilir ve Çin'de yeşil çayı tatlandırmak için de kullanılır.

Çiçeklerini korumak için soğuk hava akımlarına maruz bırakmayın. Sulama işini ise gün aşırı yapmanız yeterli olacaktır. İlkbaharın başlangıcından eylül ortasına kadar her 15 günde bir, her zaman ıslak toprakta sıvı gübre ile zenginleştirin. Yaz aylarında bol sulamaya ihtiyaç duyar, ancak kışın kök topunun iki sulama arasında iyice kurumasına izin verin.

FUL ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bir ful çiçeği, özellikle bir davet başlatmak için romantik bir ortamda kullanılır. Ayrıca Kleopatra'nın Sezar'a yasemin özü yüklü bir teknede katıldığı söylenir. Çiçekli bitki, aynı zamanda, dostluk ile ilişkilendirildiği için diğer birçok dost, aile ve iş etkinliğine de uyum sağlar.

FUL ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

1. yüzyıldan beri, Grasse şehri onu uzmanlık alanlarından biri haline getirmiştir. Yasemin düğünü 66 yıllık evliliğe karşılık gelir. Doğu'da kadınsı güzelliğin sembolü ve Tunus'un sembolik çiçeğidir. Ful çiçeği, çok fazla ışığa ihtiyaç duyar ve doğrudan güneş ışığına oldukça iyi dayanabilir. İdeal zemin, bahçe toprağı, saksı toprağı ve kum karışımıdır. Çiçeklenmeyi takip eden aylar boyunca iki haftada bir gübre vermek mümkündür.



