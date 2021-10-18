‘Full endoskopik diskektomi’ adı verilen tam kapalı teknikle bel fıtığı operasyonlarının 1 saatte gerçekleştirildiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın, "Tam endoskopik yöntemde fıtığın olduğu bölgeye birkaç milimetrelik bir kamera sistemi ile herhangi bir doku hasarı yaratmadan ulaşıp, fıtık yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazları eşliğinde güvenli olarak çıkartılıyor. Genellikle ağrısız ve dikişsiz bu yöntem hamilelikte bel fıtığı teşhisi konulan benzer durumdaki hastalara tavsiye edilmektedir" diye konuştu.

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