Beden Sağlığı Full endoskopik diskektomi

Full endoskopik diskektomi

Beden Sağlığı

Full endoskopik diskektomi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın, ‘Full endoskopik diskektomi’ adı verilen işlemle ilgili konuştu.

18 Ekim 2021, Pazartesi 16:22 Son Güncelleme:
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‘Full endoskopik diskektomi’ adı verilen tam kapalı teknikle bel fıtığı operasyonlarının 1 saatte gerçekleştirildiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın, "Tam endoskopik yöntemde fıtığın olduğu bölgeye birkaç milimetrelik bir kamera sistemi ile herhangi bir doku hasarı yaratmadan ulaşıp, fıtık yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazları eşliğinde güvenli olarak çıkartılıyor. Genellikle ağrısız ve dikişsiz bu yöntem hamilelikte bel fıtığı teşhisi konulan benzer durumdaki hastalara tavsiye edilmektedir" diye konuştu.

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