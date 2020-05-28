Fulya balığı nedir? Fulya balığının özellikleri

Bilimsel adı Myliobatis aquila olan fulya balığı fulyabalığıgillerden olan kıkırdaklı bir balık türü. Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu ve Akdeniz, fulya balığının doğal yaşam alanıdır. Genellikle istiridye gibi kabuklu deniz canlılarıyla beslenen fulya balığının her 3-4 senede bir üreme dönemleri olur. Gövdesi disk biçiminde olan fulya balığı yaklaşık 1,8 metre uzunluğuna ve 1 metre genişliğe ulaşabiliyor. Ağırlıkları yaklaşık 100 kilogramı buluyor. Sırt kısmı koyu karın kısmı beyaz renktedir. Üzerinde zehirli dikenleri bulunan ince uzun kuyruğu gövdesinin iki katı uzunluğunda olabilir. Gözleri başının iki yanında yer alır.

Nesli hızla tükeniyor

Fulya balıklarının son 45 yıldır neslinin azaldığı düşünülüyor. Süslü fulya balıklarının ise sayısı net olarak bilinmiyor. Süslü fulya balıklarının Avustralya, Çin, Hindistan, Tayland ve Malezya açıklarında bulunduğu öne sürülüyor. Bilinçsiz balıkçılık, fulya balıklarının sayılarının daha da azalmasına neden oluyor.

Fulya balıkları yaklaşık 160 yıl önce keşfedildi. Ancak nesli hızla tükenen fulya balıkları için hala bir koruma planı yapılmadı.





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