Hem görüntüsü hem de kokusuyla kendine hayran bırakan Fulya çiçeği, birçok kişinin en sevdiği çiçekler arasında yer alıyor. Peki, Fulya çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Fulya çiçeği hikayesi nedir? Fulya çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

FULYA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Lodos rüzgârının Fulya çiçeğinin gelişimine katkı sağlayan bir tesiri bulunmaktadır. Bahçedeki doğal koşullar Fulya çiçeğinin gelişimi için yeterli olmaktadır. Fazladan bir sulamaya gerek duymamaktadır. Doğrudan gün Işığı fulya çiçeğine iyi gelmemektedir. Bu nedenle güneş ışınlarını dolaylı olarak alması önem arz etmektedir. Zahmetsiz bir şekilde ışık aldığı yerlerde yetişmesi daha kolaydır.

Fulya çiçeği kendisini yapraklarından yenilemektedir. Bu nedenle çiçeğin soğanı doğal bir biçimde kendisini yenilemesine izin verilmelidir. Sonuç olarak Fulya çiçeği yapraklarının büyüyerek gelişmesi beklenirken ölmesine de müsaade edilmelidir. Yaprakların ölümü gerçekleşmeden toplanmamalıdır. Yoksa çiçeğin soğanı zarar görebilmektedir.

Fulya çiçeği ekstra bir sulamaya ihtiyaç duymayan bir çiçektir. Doğal ortamda kediliğinden büyümektedir. Eğer saksıda yetiştiriliyorsa üç ila dört güne bir sulamak yeterli olmaktadır. Ancak fulya çiçeği açısından drenajın ciddiye alınması gereken bir konudur. Bu nedenle saksıların drenajları ona göre olmalıdır.

FULYA ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Fulya çiçeğinin belirgin özelliklerinden biri soğanlı bitkilerden biri olmasıdır. Bu çiçeğin soğanı tekrar kullanılma özelliğine sahiptir. Fakat Fulya çiçeğinin soğanının bir yıl kadar dinlenmesi önemli olmaktadır. Diğer yandan bu soğanlar zehirlidirler. Fulya çiçeğinin altı tane oval şeklinde taç yaprakları bulunmaktadır. Çiçeğin yaprakları sarı ya da beyazdır. Sap kısımlarının 20 ila 80 cm arasında bir uzunluğa erişebildiği görülmektedir. Fulya çiçeğinin bir dinlenme dönemi bulunmaktadır. Bu nedenle her mevsim çiçek açmamaktadır.

Fulya çiçeği koklandığı zaman genizdeki tıkanıklıkları açma gibi temizleyici bir niteliği bulunmaktadır. Bu çiçeğin kökünün öğütülmüş hali neredeyse sinirlere kadar ulaşan derin yaraları tedavi etme hususunda etkili olmaktadır. Temizleyici özelliği midenin dibindeki rutubeti almak için de faydalı olmaktadır. Bu çiçek kaynatılarak suyunun içilmesi ya da haşlanmak suretiyle yapraklarının yenmesi kusmayı tetiklemektedir. Dolayısıyla da mide temizlenmektedir. Rutubet ve safradan kaynaklanan baş ağrıları için de bire birdir. Fulya çiçeğinin enfes kokusu sakinleştirici bir tesire sahiptir.

FULYA ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Fulya çiçeği bir aşk çiçeğidir. Dolayısıyla bir aşkı anlatan her hikâye onun da bir hikayesi olarak anlatılabilir. Bu nedenle fulya çiçeğinin kendisi zaten bir aşk hikâyesidir.



