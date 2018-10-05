Fulya Zenginer evlilik teklifi aldı

Oyuncu Fulya Zenginer, sevgilisi Kuntay Tarık Evren'den evlilik teklifi aldı

05 Ekim 2018, Cuma 11:37 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 11:45
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Oyuncu Fulya Zenginer, Eylül 2017'de Kuntay Tarık Evren ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fulya Zenginer ilişkilerinin birinci yıldönümünde evlilik teklifi aldı.

'ELİMDEN TUTMASAYDI DÜŞERDİM'

"Biz daha tanıştığımız zaman nikah masasına oturacağımızı biliyorduk. Birlikte çok eğleniyoruz. Kuntay başıma gelen en güzel olay. Elimden tutmasaydı düşerdim" dedi.

ANNESİ VEFAT ETMİŞTİ

Fulya Zenginer'in annesi 2018 mart ayında vefat etmişti. Oyuncu çok zor dönemler geçirdi. Sevgilisi Kuntay Tarık Evren zor zamanlarında oyuncuya destek oldu.

Fulya Zenginer ve annesi (üstte)

Haberin fotoğrafları için tıklayınFulya Zenginer harikalar diyarında!

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