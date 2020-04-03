Fulya Zenginer köpeklerine de maske yaptı
Corona virüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, ünlüler de kendilerini eve kapadı. 30 yaşındaki oyuncu Fulya Zenginer, köpekleriyle yaptığı eğlenceli paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.
03 Nisan 2020, Cuma 13:38 Son Güncelleme:
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Gönderisinin altına, "Karantina günlerimiz… Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar” yazan Zenginer, köpekleriyle birlikte yaptığı yüz maskesi ile güldürürken, takipçileri ise ‘Maskeli üçler’ yorumları yaptı.
https://www.instagram.com/p/B-ZulKmBmrd/
Fulya Zenginer kimdir?
21 Temmuz 1989 İstanbul doğumlu olan Fulya Zenginer ilk ve orta okulu Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamladı. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde okudu.
İlk rolünü Star TV'nin 2006 yapımı İki Aile dizisinde oynadı. Kanal D'de Küçük Kadınlar dizisinde Yeliz'i canlandırdı. Daha sonra Tövbeler Tövbesi'nde Fidan'ı canlandırdı.
Cine5'te yayımlanan Dizi Magazin'de konuk sunuculuk yaptı. Ayrıca 2009 yılında bir içeçek ve GSM firmasının reklamında oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde Buke karakterini canlandırdı.
Fulya Zenginer'in rol aldığı diziler
2006 - 2008 Doktorlar Hande
2006 İki Aile Eda
2008 - 2010 Küçük Kadınlar Yeliz Gezici
2011 Tövbeler Tövbesi Fidan
2012 Sağ Salim Nihal
2012-2014 Benim İçin Üzülme Buke
2013 El Cin
2015-2016 Fabrika Kızı Aylin
2016 Seni Seven Ölsün Ilgaz
2016 Güzel İkili