Fulya Zenginer: O gün dünya başıma yıkıldı

Oyuncu Fulya Zenginer’e, Instagram’da yaptığı yayında bir takipçisi “Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?” diye sordu. 2 yıl önce annesi Gönül Zenginer’i genç yaşta kaybeden Fulya konuşmakta zorlandı. Zaman zaman duraksayarak şunları söyledi:

'Oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım'

“Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım.

Gittiği gün ‘Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak’ deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."

Gençlere öğüt

Fulya Zenginer sözlerine şöyle devam etti:

“Zeytinburnu’nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17’sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe ‘onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım’ diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah’a şükrediyorum.”





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