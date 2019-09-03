Fulya Zenginer sevgilisi Küntay Evren ile tatile çıktı

Nikah öncesi Marmaris-Hisarönü'nde tatil yapan çift objektiflere yakalandı. Hava rüzgarlı olduğu için denize girmekten son anda vazgeçtiler. Birbirlerini öpücüklere boğdular.

'BU SEFER GERÇEK'

Fulya Zenginer, 2 yıldır birlikte olduğu Küntay Evren'den Milano'daki bir caddede evlenme teklifi almıştı. 'Evet' cevabını veren oyuncu, çevredekiler tarafından alkış yağmuruna tutulmuştu.

Oyuncu yüzüğünü gösterdiği fotoğrafı paylaşmış, altına da şu notu düşmüştü:

"Tamam bu sefer gerçek. 2017 yılında yani 27 yaşındayken asla ciddi duramayan tam bir kötü şaka kraliçesiydim, ikinci fotoğraftaki trollemeyi de o zaman yapmıştım eski takipçilerim bilir. Ve şimdiye gelecek olursam; aslında çok önce evlilik kararı almıştık ve ben onu teklif sanıyordum.

Ama hayatımın aşkı bey ben hariç herkesin bildiği bir sürpriz hazırlamış ve sonunda 'Evet' dedim. Darısı başınıza, daha güzelleri sizin olsun sevenler sevdiklerine kavuşsun."