Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren evleniyor
Oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz şubat ayında sevgilisi Kuntay Tarık Evren'den Milano'da evlilik teklifi almıştı. Hazırlıklara başlayan Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in düğün tarihi belli oldu
Oyuncu “Düğün tarihi belli oldu mu?” sorusuna “Temmuz gibi düşünüyoruz. Yurtdışında olacak. Ama şimdilik detay yok” yanıtını verdi.
'SİNEMAYA AĞIRLIK VERMEK İSTİYORUM'
Uzun süredir ekrandan uzak olan Fulya Zenginer, “Sinemaya ağırlık vermek istiyorum” dedi.