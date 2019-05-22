Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren evleniyor

Fulya Zenginer ve Kuntay Tarık Evren evleniyor Oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz şubat ayında sevgilisi Kuntay Tarık Evren'den Milano'da evlilik teklifi almıştı. Hazırlıklara başlayan Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in düğün tarihi belli oldu