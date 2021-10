Füme et nedir, nasıl yapılır?

FÜME ET NEDİR?

Füme et, balık gibi (Somon füme, dil füme vb.) gıdaların ateş dumanında kurutulmasıdır. Füme et, normal ete göre daha dayanıklı olmaktadır. Füme et, yüz yıllar öncesinde eti bozulmadan saklamak isteyen insanların geliştirdiği yöntemler arasında yer almaktadır. Zor koşullara dayanabilen füme et, aynı zamanda odun dumanında olgunlaştığı için farklı bir lezzete de sahip olmaktadır. Bu ağaçlarında doğrudan odunları yerine, duman çıkarması bakımından kabuk ve talaşları tercih edilir.

FÜME ET NASIL YAPILIR?

Füme et yapılırken aşağıdaki aşamalardan geçmektedir;