Füme et nedir, nasıl yapılır?
Balık ve kırmızı et gibi ürünleri tütsüleyerek yapılan füme et, birçok kişi tarafından sevilen ve lezzetle yenilen bir lezzet. Peki, füme et nedir? Füme et nasıl yapılır? Evde füme et yapma konusunda size yardımcı olacak öneriler haberimizde.
08 Ekim 2021, Cuma 17:41 Son Güncelleme:
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Füme et, balık gibi (Somon füme, dil füme vb.) gıdaların ateş dumanında kurutulmasıdır. Füme et, normal ete göre daha dayanıklı olmaktadır. Füme et, yüz yıllar öncesinde eti bozulmadan saklamak isteyen insanların geliştirdiği yöntemler arasında yer almaktadır. Zor koşullara dayanabilen füme et, aynı zamanda odun dumanında olgunlaştığı için farklı bir lezzete de sahip olmaktadır. Bu ağaçlarında doğrudan odunları yerine, duman çıkarması bakımından kabuk ve talaşları tercih edilir.
Füme et yapılırken aşağıdaki aşamalardan geçmektedir;
- Etlerin şerit halinde kesilmesi
- Eti bozan bakterileri etkisiz hale getirmek için tuzlu su yardımıyla ovma ve bekletme
- Gölgede ya da hafif rüzgarlı bir bölgede kurumaya bırakma
- Kurutulmuş etlerin dumana maruz bırakılarak tütsülenmesi, aşamaları yer almaktadır.
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