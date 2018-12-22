Funda Arar, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oğlu Aras’ın şarkıcılığa yeteneği olduğunu belirten Arar, “Çok güzel şarkılar söylüyor, bazen de aynı şarkıyı diline doluyor. Bir şey de diyemiyoruz. Bir şarkıyı tutturdu mu diline haftalarca onu söylüyor” dedi.

Muhabirlerin, “Sizin şarkılarınızı dinliyor mu?” sorusuna Funda Arar, “Benim şarkılarımı acıklı buluyor, daha eğlenceli şarkılar dinleyesi geliyor. İleride bol bol annesini dinleyecek” cevabını verdi.

'ADAM NORMAL BAKMIYOR ZATEN'

'MasterChef Türkiye' yarışmasından diskalifiye deilen Murat Özdemir’in papağına işkence yapmasıyla ilgili ünlü şarkıcı, “Çok kötü bir şey, psikopatlık. Normal bir insanın yapacağı bir şey değil. Normal bakmıyor zaten adam, bakışından belli” ifadelerini kullandı.

'UMARIM 2019 ŞİDDETTEN UZAK BİR YIL OLUR'

2019 yılıyla alakalı dileklerini de dile getiren Arar, "Yeni yılda herkese öncelikle sağlık diliyorum. Mutlu huzurlu ve bol kazançlı bir yıl olsun. Bu yıl İnsana, kadına hatta hayvanlara bile şiddetin yaşandığı bir yıl oldu. Umuyorum 2019 şiddetten uzak bir yıl olur” şeklinde konuştu.



