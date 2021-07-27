Bilimsel adı erica olan Funda çiçeği, eşsiz görüntüsüyle büyülüyor. 600 den fazla çeşidi bulunduğu bilinen Funda çiçeği, yaz aylarının ortasında açmaya başlar ve kış aylarının ortasına kadar çiçekleri devam eder. Peki, Funda çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Funda çiçeği hikayesi nedir? Funda çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde...

FUNDA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Bakımı oldukça kolay olan nazlı olmayan bir yapıya sahip olan Funda çiçeği kış aylarında soğuğa karşı oldukça dayanıklı olduğundan zorluk çıkarmamaktadır. Ayrıca uzun ömürlüdür ve 50 yıla kadar yaşamını devam ettirebilir. Bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar;

Güneş ışınlarını sever fakat çok fazla olduğunda zarar verebilir bu yüzden yarı gölge alanlara konulması gerekmektedir.

Bulunduğu saksı veya alanın küçük olmaması yararınadır.

Her gün aynı saatte sulanmaya dikkat edilmeli ne çamur olacak kadar fazla ne de kuru kalacak kadar az verilmelidir.

Yılın belli dönemlerinde gübre ile desteklenmelidir.

FUNDA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Funda çiçeği bir süs bitkisi olmakla birlikte sağlık alanında kullanılan bir bitki olmakla bilinmektedir. Birçok şekilde kullanılabilen ve birçok hastalık ve rahatsızlığa çare olduğu bilinmektedir. İçinde bulunan bir glikozit madde sayesinde idrar yolu hastalıklarını tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır. İdrarı sökücü olarak bilinmektedir. Diğer faydaları;

Böbrekleri temizlemede oldukça faydalıdır.

Romatizma tedavisinde kullanılır.

Soğuk algınlığında tercih edilir.

Karın ağrısı tedavisinde

İshale karşı direnç sağlamada

Öksürüğü hafifletmede

Mesanede ve prostatta oluşan problemlerin çözümünde

Sindirim sitemi problemlerinde

Sistit ve gut tedavisinde

Zeytinyağı ile kullanıldığında egzema tedavisinde

Anne sütünün arttırmada

Uyku problem olanlarda uyku getirmede kullanılmaktadır.

Bunların haricinde kelebeklerin besin kaynağı olan Funda çiçeğinin alt dal kısımları süpürge yapımında kullanılmaktadır.



