Furkan Andıç ile Aybüke Pusat aşk mı yaşıyor?

Furkan Andıç ile Aybüke Pusat aşk mı yaşıyor? Kısa bir süre önce final yapan Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, havaalanında objektiflere yakalandı.