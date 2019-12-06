Furkan Andıç ile Aybüke Pusat aşk mı yaşıyor?
Kısa bir süre önce final yapan Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, havaalanında objektiflere yakalandı.
Birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ın, tatile gittiği iddia edildi.
İki aşığı canlandırıyorlardı
Rol gereği iki aşığı canlandıran çiftin, dizileri final yaptıktan sonra birlikte tatile çıkması aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.
Eski dostların arasına aşk dedikodusu girdi
Eylül ayında çıkan aşk iddiasının ardından Furkan Andıç ile 11 ay önce ayrılan Dilan Çiçek Deniz ve Aybüke Pusat'ın arası açılmıştı. İkili Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Dilan Çiçek Deniz 2014’te katıldığı Miss Turkey’de ikinci, Aybüke Pusat dördüncü seçilmişti. İki kraliçe 5 yıldır sıklıkla görüşen iki dosttu. Dilan Çiçek Deniz arkadaşı Aybüke Pusat’ı sildi.
Haberin fotoğrafları için tıklayınEski dost olan iki kraliçe, Aybüke Pusat ve Dilan Çiçek Deniz'in arasına aşk dedikodusu girdi