Arka Sokaklar'ın "Metin"i Furkan Göksel Instagram hesabından yaptığı bir yazılı açıklama ile diye veda ettiğini duyurdu. Bu gelişme dizinin takipçilerini üzerken ünlü oyuncu hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Furkan Göksel Kimdir? Kaç yaşında?" sorularına cevap aramaya başladı.

FURKAN GÖKSEL KİMDİR?

Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamladı. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi usta isimlerle çalışan Furkan Göksel, dizide Özgür Ozan’ın hayat verdiği Komiser Hüsnü’nün oğlu Metin’i canlandırdı. 2006’da başladığı projeden 2019’da ayrılan Furkan Göksel, sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı.