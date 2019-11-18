NBA dün gece oldukça hoş anlara sahne oldu. NBA'deki iki başarılı ve gelecek vadeden temsilcimiz Cedi Osman ve Furkan Korkmaz kozlarını paylaştı.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi, bir pozisyonda Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz'dan çok şık bir fake yedi. Neye uğradığını şaşıran Cedi, Furkan'ın turnikesini izlemekle yetindi. NBA'in resmi twitter hesabı, maçın en güzel anları arasında bu pozisyonu paylaştı.

24 yaşındaki Cedi Osman ve 22 yaşındaki Furkan Korkmaz, takımlarında ciddi süreler aldılar. Cedi 28 dakika, Furkan ise 18 dakika 26 saniye oyunda kaldı.

Maçı 114-95 kazanan 76ers'te Furkan 13 sayı atarken, mağlup olan Cavs'ta Cedi 5 sayıyla oynadı.