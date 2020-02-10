Furkan Korkmaz ilki başardı, takım arkadaşları coştu

Philadelphia 76ers'in Chicago Bulls'u 118-111 yendiği maçta 31 dakikada 31 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynayan Furkan Korkmaz, 32 sayı atan Zach Lavine'in ardından maçın en skorer ikinci oyuncusu oldu.

Furkan, bir önceki maçta Memphis Grizzlies potasına da 34 sayı bırakmış ve kariyer rekoru kırmıştı. Son iki maçta bench'ten gelerek 30+ sayı artan Furkan, bu sezon bu istatistiği yakalayan NBA'deki ilk oyuncu oldu.

6'da 6 ikilik ve 11'de 6 üçlükle oynayan 22 yaşındaki oyuncu, özellikle vurduğu bir smaçtan sonra takım arkadaşlarını kendinden geçirdi.

Kariyer rekorunu zille kutlamıştı

Memphis Grizzlies maçında 34 sayı atarak kariyer rekorunu kıran Furkan Korkmaz, maç sonunda soyunma odasında koçunun ve arkadaşlarının tebriklerini almış, galibiyeti simgeleyen zili çalmaya da hak kazanmıştı.

Soyunma odasındaki görüntülerde takıma kısa bir konuşma yaptığı görülen Furkan, bench'ten gelerek aldığı süreyi her geçen gün artırıyor ve ilk 5'e göz krıpıyor.