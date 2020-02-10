Furkan Korkmaz ilki başardı, takım arkadaşları coştu
NBA takımlarından Philadelphia 76ers'te forma giyen temsilcimiz Furkan Korkmaz, Chicago Bulls karşısında 31 sayı atarak son iki maçında da 30+ sayı atmayı başardı. Takımına maçı kazandıran Furkan, hem maç içinde hem de maç sonunda arkadaşlarını coşturdu.
10 Şubat 2020, Pazartesi 10:10 Son Güncelleme:
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Philadelphia 76ers'in Chicago Bulls'u 118-111 yendiği maçta 31 dakikada 31 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynayan Furkan Korkmaz, 32 sayı atan Zach Lavine'in ardından maçın en skorer ikinci oyuncusu oldu.
Furkan, bir önceki maçta Memphis Grizzlies potasına da 34 sayı bırakmış ve kariyer rekoru kırmıştı. Son iki maçta bench'ten gelerek 30+ sayı artan Furkan, bu sezon bu istatistiği yakalayan NBA'deki ilk oyuncu oldu.
https://twitter.com/sixers/status/1226729101081313280
6'da 6 ikilik ve 11'de 6 üçlükle oynayan 22 yaşındaki oyuncu, özellikle vurduğu bir smaçtan sonra takım arkadaşlarını kendinden geçirdi.
https://twitter.com/NBA/status/1226676495352987650
Kariyer rekorunu zille kutlamıştı
Memphis Grizzlies maçında 34 sayı atarak kariyer rekorunu kıran Furkan Korkmaz, maç sonunda soyunma odasında koçunun ve arkadaşlarının tebriklerini almış, galibiyeti simgeleyen zili çalmaya da hak kazanmıştı.
Soyunma odasındaki görüntülerde takıma kısa bir konuşma yaptığı görülen Furkan, bench'ten gelerek aldığı süreyi her geçen gün artırıyor ve ilk 5'e göz krıpıyor.
https://twitter.com/sixers/status/1225993524451119104