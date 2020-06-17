Survivor 2020'de ünlü isimler ile yarışmacılar Anlat Bakalım oyununu oynayacaklar. Oyundaki eşleşen isimleri Acun Ilıcalı açıkladı. Furkan Korkmaz, Survivor Barış Murat ile eşleşirken Furkan Korkmaz'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Furkan Korkmaz kimdir? Furkan Korkmaz hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

Furkan Korkmaz kimdir?

Furkan Korkmaz, 24 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2,01 metre boyundaki oyuncu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır.

Furkan basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başladı. Ardından Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

2013 yılında Ukrayna’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Basketbol Şampiyonası’nda maç başına 25.3 sayı ortalaması ile turnuvanın sayı kralı oldu. 2014 yazında Konya'da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye 18 yaş altı millî takımı ile şampiyon oldu. Furkan turnuvayı 11.6 sayı ortalamasıyla tamamladı.

2015 yılında Yunanistan'ın Girit şehrinde düzenlenen ve Türkiye 19 yaş altı millî takımının üçüncü olduğu FIBA U19 Dünya Şampiyonası'nda forma giydiği 7 maçta 13.7 sayı, 4.3 ribaunt, 1.9 asist ve 2.1 top çalma ortalamaları yakalayarak turnuvanın en iyi beşine seçildi. Yine 2015 yılında FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nda 18 yaş altı millî takımı forması giydi ve gümüş madalya kazandı. Gösterdiği başarılı performans sonucunda turnuvanın en iyi beşine seçildi.

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye millî basketbol takımı forması giydi ve turnuvanın en genç oyuncusu oldu. Görev aldığı 4 karşılaşmada 2 sayı ortalaması yakaladı. Furkan, millî takımın, Filipinler'in Manila şehrinde oynadığı 2016 Rio Olimpiyatları eleme maçlarının kadrosunda yer aldı. Oynadığı 3 karşılaşmada ortalama 12.3 dakika sahada kaldı ve 3.3 sayı ortalaması yakaladı. Türkiye'de düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmada %53.8 saha içi isabet oranıyla 10.5 sayı, 2.0 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.