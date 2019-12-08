NBA'de gecenin en farklı skorunu Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers karşısında 141-94'lük skorla aldı. İki Türk milli oyuncunun da sahada olduğu maçta gülen taraf Furkan Korkmaz oldu.

Furkan Korkmaz, maçta 18 dakika süre alıp 5 sayı, 4 ribaund ve 3 asist yaptı.

Cedi Osman ise 19 dakika süre aldığı maçta 2 sayı 1 asiste imza attı.

Bol sayının olduğu maçta temsilcilerimiz düşük sayılarda kalsalar da takım rotasyonlarında ciddi süre almaları sevindirici oldu.

Maçın en skorer ismiyle Furkan Korkmaz'ın Philadelphia 76ers'ten takım arkadaşı Ben Simmons oldu.









Simmons, maçı 34 sayıyla bitirdi.

76ers ve Cavs'ın karşılaştığı bir önceki maça ise Furkan'ın Cedi'ye attığı fake damga vurmuştu.





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