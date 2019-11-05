Philadelphia 76ers ve Phoenix Suns'ın karşı karşıya geldiği NBA normal sezon maçında Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği 76ers, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.





114-109 biten maçta Furkan, takımının yenilmesine engel olamasa da 33 dakika süre aldı ve 20 sayı attı. Al Horford ve Tobias Harris'in ardından 76ers'in en skorer üçüncü ismi olan temsilcimiz 5 rebound ve 2 asistle oynadı. 3 sayılık atışlarda 7'de 4, 2 sayılık atışlarda 6'da 2 ve serbest atışlarda 5'te 4 isabet buldu.





Furkan bir önceki maçta son saniye 3'lüğüyle takımına galibiyet getirmiş ve ondan önceki maçta da 17 sayıyla maçın en skorer ikinci ismi olmuştu.





Philadelphia 76ers'in bu sezonki ilk yenilgisini almasıyla NBA'de yenilgisiz takım kalmadı.





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