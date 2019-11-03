Philadelphia 76ers'in Portland Trail Blazers'i 129-128 yendiği maça Furkan Korkmaz damga vurdu. Maçı 11 sayıyla tamamlayan Furkan, son saniyede attığı üçlükle takımına maçı kazandırdı.





Son saniye üçlüğünün ardından takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşayan 22 yaşındaki milli oyuncu, bu basketle 76ers'in ligdeki yenilgisiz tek takım unvanını sürdürmesini sağlamış oldu.





Furkan Korkmaz, 76ers'in bir önceki maçında rakip oyuncu Karl Anthony-Towns'la kavga ederek diskalifiye olan Joel Embiid'in yokluğunda takımını sırtladı. Furkan, kavganın çıktığı bir önceki maçta da 19 sayıyla en skorer oyuncu olan Embiid'in ardından 17 sayıyla en skorer ikinci isimdi.