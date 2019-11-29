2 ameliyat geçiren Füsun Erbulak'ın son durumunu kızı Ayşle sosyal medyadan paylaştı. Annesi ve babası Altan Erbulak’la 70’li yıllarda çekilen bir fotoğrafını Instagram’da paylaşan Ayşe Erbulak, "Füsun Erbulak’ın iki büyük ameliyatı atlatmasının şerefine gelsin. 8 hafta evvel by-pass, geçen hafta 7.5 saat süren kalça protez ameliyatından şahane bir şekilde ayağa kalktı. Bu bir savaştan galip çıkma öyküsüdür" mesajını yazdı.

25 Haziran 1943 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sinema ve tiyatrı sanatçısı, yazar, çevirmen. Sanatçının son kitabı Notre Dame de Sion ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan Füsun Erbulak, 1962′ de Dormen Tiyatrosu’nda sanat hayatına başladı.

Yine aynı yerde eşi Altan Erbulak ile tanışıp evlendi. Koca Mustafa Paşa Çevre Tiyatrosu, Fikret Hakan Tiyatrosu, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları’nda oynadı. 1955 yılında ilk filmini çevirdi. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) saflarında yer aldı.

Bir dönem eşinden boşandıktan sonra, Altan Erbulak ile yeniden evlendi. 1984’te Yazdığı Atmış Günlük Bir Şey ve Burgu (1986) adlı kitapları müstehcenlik gerekçesiyle toplatıldı. Kitap çevirileri, gazete ve dergilerde yazarlık yaptı. Çocuğunun öldüğü gün sahneye çıkabilen bir sanatçı olarak anımsanır.Füsun Erbulak, oyuncu Sevinç Erbulak’ın da annesidir.



