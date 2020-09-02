Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor
Galatasaray'ın hazırlık maçı ve Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak.
02 Eylül 2020, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme:
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Maç programı aşağıdadır:
3 Eylül Perşembe
17:00 Galatasaray-Hatayspor ( 77. KANAL SPOR SMART )
Avrupa Ligi ön eleme turu
17 EYLÜL – 2. Ön Eleme turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )
Neftçi Bakü-Galatasaray
Turu geçerse;
24 EYLÜL – 3. Ön Eleme turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )
Turu geçerse;
1 EKİM – Playoff Turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )
D-Smart abonesi olmak için 08502660000 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.
D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.
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