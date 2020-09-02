Futbol Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor

Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor

Futbol

Futbol ateşi D-Smart'ta yanıyor

Galatasaray'ın hazırlık maçı ve Avrupa Ligi ön eleme maçları D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak.

02 Eylül 2020, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme:
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Maç programı aşağıdadır:

Hazırlık maçı

3 Eylül Perşembe

17:00 Galatasaray-Hatayspor ( 77. KANAL SPOR SMART )

Avrupa Ligi ön eleme turu

17 EYLÜL – 2. Ön Eleme turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )

Neftçi Bakü-Galatasaray

Turu geçerse;

24 EYLÜL – 3. Ön Eleme turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )

Turu geçerse;

1 EKİM – Playoff Turu maçı ( 77. KANAL SPOR SMART )

D-Smart abonesi olmak için 08502660000 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.

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