Futbol Futbol dünyasına aşı geliyor! 1 ay içerisinde herkes aşı olacak

Futbol dünyasına aşı geliyor! 1 ay içerisinde herkes aşı olacak

Futbol

Futbol dünyasına aşı geliyor! 1 ay içerisinde herkes aşı olacak

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi. Toplantıda futbolcular, teknik adam ve hakemlerin aşılanması kararı alındı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 17:26 Son Güncelleme:
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Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantı sona erdi. Aşı konusu da ele alındı.

Sağlı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda teknik adam, futbolcular, hakemler ve futbol ailesindeki çalışanların 1 ay içerisinde aşılanması planlanıyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Kulüpler Birliği toplantısı sonrası kararla ilgili konuştu ve "Alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacak" dedi. 

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