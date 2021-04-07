Futbol dünyasına aşı geliyor! 1 ay içerisinde herkes aşı olacak













Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki toplantı sona erdi. Aşı konusu da ele alındı.

Sağlı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda teknik adam, futbolcular, hakemler ve futbol ailesindeki çalışanların 1 ay içerisinde aşılanması planlanıyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Kulüpler Birliği toplantısı sonrası kararla ilgili konuştu ve "Alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacak" dedi.