Futbol hayatı bitti denilen Perotti yeni takımına imzatı atıyor
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak sürpriz olmayan şekilde sakatlıklarla uğraşan Diego Perotti yeni takımına transfer oluyor. Fenerbahçe sonrası Perotti için "futbol hayatı bitti yorumları yapılmıştı.
01 Şubat 2022, Salı 13:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Perotti İtalya'nın yolunu tuttu. Kariyeri boyunca diz sakatlıklarıyla uğraşan ve potansiyeline ulaşamayan Arjantinli oyuncu Salernitana ile anlaştı.
Perotti, Fenerbahçe'de sadece 3 maç oynamış ve ardından alışılageldik şekilde sezonu kapatmıştı.
Salerniatana ile anlaşan Diego Perotti, 1 Eylül 2021'den bu yana serbest durumda bulunuyordu ve yeni bir takım arıyordu.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Perotti, Salı günü imza için şehirde olacak.