Futbol liglerinde bu sezon küme düşme kaldırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, TFF’nin Riva’da bulunan tesislerinde toplantı gerçekleştirdi. Kulüpler Birliği Vakfı’nın olağan toplantısının ardından açıklama yapan Mehmet Sepil, Süper Lig’in 2019-20 sezonu için küme düşmenin kaldırılması yönünde ortak görüşte olduklarını ve TFF’ye müracaat edeceklerini söylemişti. Bugün TFF’de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Süper Lig’in yanı sıra ’inci Lig, 2’nci Lig ve 3’üncü Lig’de bu sezon küme düşmenin kalkması yönünde karar alındı.

Bakan Kasapoğlu, "Federasyonumuzun ev sahipliğinde verimli ve bereketli geçen bu toplantıda alınan kararlarda bu sürecin sadece Süper Lig’i değil amatör liglere kadar tüm paydaşlarımızın, sadece bugününü değil yarınlarını kurtarmaya, yarınlarına yönelik vizyonu geliştirmeye ve yarınların Türkiye’sinde sporun, futbolun ve diğer branşların iddiasını ortaya koyma adına önemli birtakım kararları da federasyonumuz almış oldu" dedi.

DHA