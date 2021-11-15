Türkiye Futbol maçı sonrası taşlı bıçaklı taraftarlar kavga etti!

Futbol maçı sonrası taşlı bıçaklı taraftarlar kavga etti!

Türkiye

Futbol maçı sonrası taşlı bıçaklı taraftarlar kavga etti!

İstanbul'da oynanan Gülsuyuspor - Kartalspor maçı sonrası taraftarlar arasında çıkan taşlı bıçaklı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 12:03 Son Güncelleme:
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Maltepe'de dün oynanan Süper Amatör Lig takımlarından Gülsuyuspor - Kartalspor maçı sonrası taraftarlar arasında taşlı, bıçaklı kavga çıktı.


Maç sırasında iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra taşlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Stadın dışına taşan kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesiyle iki grup taraftarları ara sokaklara kaçtı.

Öte yandan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan grupları ayırmakta güçlük çektiği görülürken, D-100 Karayolu'na da taşan kavga trafiğin aksamasına neden oldu.

Grupların ayrılmasından sonra trafik normale döndü.

Murat SOLAK/DHA

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