Futbol sadece bir erkek oyunu değildir

2019’da ilk kez kadın futbolcular için Altın Top ödülü verildi. Tüm bu gelişmeler Türkiye Kadın Futbolu’na da olumlu yansıdı. Bu yükseliş, Türkiye’nin en önemli markalarının da dikkatini çekti. Bu sayede Turkcell, Türkiye Futbol Federasyonu ile imzaladığı anlaşmayla Kadın Milli Futbol Takımı ana sponsorluğunun yanına Kadın Futbol Ligi’nin isim sponsorluğunu da ekleyerek bu alandaki desteğini büyüttü. Turkcell Kadın Futbol Ligi, yeniden oynanmaya başladı. Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde yeni sezon 17 Nisan’da başladı. Sağlık çalışanlarına adanan 2021 sezonuna 16 takımın katıldı. Beşiktaş A.Ş., Fatih Vatan Spor, Amed Sportif Faaliyetler, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor, Ataşehir Belediyespor, Hakkarigücü Spor, Adana İdmanyurduspor, 1207 Antalyaspor, ALG Spor, Kireçburnu, Fomget Gençlik ve Spor, Dudullu, Konak Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Kocaeli Bayan FK ve Kayseri Gençler Birliği şampiyonluk için Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde mücadele ediyorlar.

İsmail Özbayraktar:

‘Kadın Futbolcular: 1 – Ön Yargılar:0

İlk defa Turkcell’in isim sponsorluğunda oynanacak Kadın Futbol Ligi’nin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, “TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olarak kadın futbolunu çok önemsiyoruz. Bu anlamda, Türkiye Futbol Federasyonu’yla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Türkiye Kadın Futbol Ligi’ne adımızı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell olarak ‘Kadın Futbolcular:1 - Ön Yargılar:0’ mottosuyla ‘Hayatın her alanında çift forvet’ diyoruz. Yani her yerde ortak mücadeleyi destekliyoruz. Diğer alanlarda olduğu gibi futbolda da kadınları destekleyerek bu sporun ülkemizde daha da yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılı özel kılan bir diğer konu ise sezonun sağlık çalışanlarına adanması. Bu vesileyle gece gündüz demeden emek harcayan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık çeyrek final aşamasına geldiğimiz ligimizde mücadele eden tüm takımlara ve oyuncalara yeniden başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kadın futbolu tarihi

Türkiye'de kadın futbolu, 1954 yılında Mithatpaşa Stadı’nda İzmir Kadınlar Futbol Takımı ile İstanbul Kadınlar Futbol Takımı arasında oynanan maçla kendisini gösterdi. 1994 yılında düzenli bir organizasyon şeklini alan Türkiye Kadın Futbolu, 2002 yılında dibe vurdu. Lig organizasyonunun takım yetersizliği nedeniyle durdurulmasından sonra kadın futbolu yeniden sahne almak için 2006 yılını bekledi. Bu tarihte TFF bünyesinde yeniden oynanmaya başlayan kadın futbolu, 2009 yılından bu yana şampiyonunu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yolluyor.