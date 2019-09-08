Futbol sahasını ormana çevirdiler

Avusturyalı ressam Max Peintner, 30 yıl önceki bir çiziminde tribünlerin insanlarla dolu olduğu bir futbol sahasının ortasına orman yerleştirmişti. Ancak zaman, Peintner’yi haklı çıkardı. Dünya, sıcaklık rekorları kırılan bir yazı daha geride bıraktı. İklim krizi, yaşamı ele geçiriyor.

Avusturyalı sanatçı Klaus Littmann, o çizimi gerçeğe dönüştürdü. Ormanların tıpkı müzeler gibi maziye ait hatıralara dönüşmesinden endişe duyan Littmann, Avusturya’nın 32 bin kişi kapasiteli Wörthersee Stadyumu’nun sahasını ormana dönüştürdü.

(Klaus Littman, sağda)

Sahaya, 6’şar tonluk 300 ağacın dikilmesi 2 milyon Euro’ya mal oldu. Sanatçının ‘Geleceğin ön gösterimi’ olarak tanımladığı orman sergisi, bugün ziyarete açıldı. Sergi, kayıtlara ülkenin en büyük kamusal sanat çalışması olarak da geçti. Sergi sonrası ağaçlar stada yakın bir alana nakledilecek ve ‘orman heykeli’ adıyla anılacak.

16 MİLYON KEZ DUMAN OLDUK

● Oksijen ihtiyacının yüzde 20’sini sağlayan Amazon ormanlarında bu yılın başından bu yana 80 bin yangın çıktı.

● Kayıp 4.2 milyon hektarı geçti.

● Uzmanlara göre bu yangınların yüzde 99’u tarım ve hayvancılık faaliyetleri ve konutlaşma amacıyla ‘kasıtlı’ çıkarılıyor.

● Bu yılın başından itibaren dünya genelinde 16 milyon orman yangını çıktı. 12 milyon hektar tropik yağmur ormanı yandı. Bu oran son 10 yılın en yüksek bilançosu oldu.

EVLERİ YANIYOR

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. Binlerce kişinin tahliye edildiği bölgede 21 ev küle döndü. Doğal yaşam alanları yanan koalaların kurtarılması için seferberlik başlatıldı.

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