Futbola yeni bir bakış

Söz konusu spor olunca, eser verme ve bu eserlere sahip çıkma konusunda pek parlak bir karnemiz yok. Eser verilse bile, hatta bu eser milyonlarca taraftarı olduğunu söyleyen camiaların tarihini anlatan kitaplar olsa bile, yeterli sayıda okuyucu bulamıyor. Gündelik hayatımızdaki tüm hesaplaşmalarımızı gördüğümüz spor sahaları bu kuraklık neticesinde, günden güne ilgi duyan-duymayan herkesin ona olan sevgisinin azalmasına sebep olacak seviyeye doğru ilerliyor.

Tüm bu nedenlerden ötürü, spor yazınında karşımıza çıkan çalışmaların her biri kıymetli, her biri dikkate değer.

Her şeyin başında bunu söyleyerek başlamak lazım.

Futbolun başlangıcı

Mehmet Şenol, böyle bir kuraklığın ortasında, spor tarihi için mesai harcayan bir elin parmağı kadar insana katılarak, önemli bir işe girişti. “Gayriresmi Futbol Tarihi”, yazarın kendi deyimiyle, “Futbolun başlangıç dönemlerine ilişkin bir mikro tarih çalışması denemesi.” Bu deneme, beklendiği üzere tartışmaları da beraberinde getirdi. Sonuçta resmi tarihin tartışmaya açılması genelde tepkiyle karşılanıyor. Olsun, tartışa tartışa, insanlar eser vere vere, resmi tarihin doğru ve yanlış noktaları ortaya çıkacak.

Şenol da çabasını şöyle aktarıyor: “Bu kitabın, ülkemizdeki futbolun ilk dönemine ilişkin ayrıntılı bir arşiv çalışması olmadığını, sayıları az da olsa birçok tutkulu tarihçinin, az da olsa anılarını yazmayı görev bilen dönemin idmancılarını yaşadıklarını kısa kısa anlatan muharrirlerin haberlerinden, yazılarından bir kısmının, belirli bir perspektifte bir araya getirilerek yorumlanması ve hikâyeleştirilmesi olarak da görebilirsiniz.”

Asıl kahramanlar

Futbolumuzun ilk yılları kişiden kişiye kurumdan kuruma değişiyor. Mehmet Şenol, “Gayriresmi Futbol Tarihi”nde bu tarihi oluşturan asıl kahramanlara eğiliyor. Kulaksızzade Galip, Tahtaperde Aleko’dan mekânlara, ezeli rekabetin başlangıcına, İttihat ve Terakki’nin etkisine kadar futbolumuzun derinliklerinde belgeler, haberler, kupür ve fotoğraflar eşliğinde dolanıyor.

“Politikleşmiş futbolun izlerini keşfettikçe, bugün gözümüzde büyüttüğümüz birçok futbol maçının -efsanesinin- olayının, o günlerin siyasi çalkalanmasında, dönemin siyasi liderlerinin ülkeye ilişkin tasarılarına uygun bir şekilde çeşitli toplumsal araçlarla nasıl yönlendirildiğini ve algılatıldığını da daha iyi kavrayabilirsiniz” diyor Mehmet Şenol.

Bu pasın devamını getirdiğinizde “Gayriresmi Futbol Tarihi”, başlangıçtan bu yana pek de bir şeyin değişmediğini gösterecek.

Gayriresmi Futbol Tarihi

Mehmet Şenol

Mundi Kitap

522 sayfa