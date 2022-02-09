Türkiye Futbolcu Eren'in ayağını kaybettiği demir yolunda tel örgülü önlem

Futbolcu Eren'in ayağını kaybettiği demir yolunda tel örgülü önlem

Türkiye

Futbolcu Eren'in ayağını kaybettiği demir yolunda tel örgülü önlem

Milli takım seçmeleri öncesi antrenmana giderken dengesinin kaybederek düşen Eren Bulut'un (15) ayağı ray ile tren arasına sıkışmıştı. Eren'in ayağını kaybetmesinin ardından demir yolu güzergahına tel örgü çekildi.

09 Şubat 2022, Çarşamba 16:15 Son Güncelleme:
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Kentteki tren garında, 14 Ocak'ta meydana gelen kazada, Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, raya düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri giden tren çarptı. Sağ ayağı tren ile ray arasına sıkışan Bulut, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı, kurtarılamayarak kesildi.


GEÇİŞE KAPATILINCA ÜST GEÇİDİ KULLANMAYA BAŞLADILAR 

Eren Bulut'un geçirdiği kazaya rağmen demir yolu, kısa güzergah olduğu için kullanılmaya devam edildi. Yaklaşık 100 metre uzaklıktaki yaya üst geçidi kullanmayanlar, demir yolundan karşıya geçmeyi sürdürdü. Kazadan sonra devam eden geçişlerin haber olmasının ardından rayların yaya trafiğine kapatılması kararı alındı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekiplerince de demir yolu güzergahına tel örgü çekilmeye başlandı. Yaya geçişlerine kapatılan demir yolunda yayalar, 100 metre ilerideki üst geçidi kullanmaya başladı.   

Kazayı duyunca çok üzüldüğünü söyleyen Mahmuthan Koca, "Yaşanan olay, gerçekten çok üzücü. Tüm Amasya olarak üzüldük. Ailesine sabır diliyorum, Eren kardeşime de 'geçmiş olsun' diyorum. Buranın kapatılması da güzel ve yerinde bir uygulama olmuş. Aslında önceden yapılması gerekiyordu. Keşke bu kaza olmadan önce kapatılsaydı. Üst geçit var ama kimse kullanmıyor. İnşallah bir daha böyle talihsiz kazalar yaşamayız" diye konuştu.

Tren yolunun tel örgüyle çevrilmesinin doğru uygulama olduğunu belirten Alaeddin Pala da "Tel örgü ile çevrilmesi çok güzel, yalnız buraya üst geçit istiyoruz çünkü mahalle büyük olduğu için yan taraftan da gelenler oluyor. O yüzden bir üst geçit lazım buraya. İleride bir üst geçit var ama o yetmiyor. Tren yolunun kapatılması çok güzel bir uygulama. Bazen burada araçlar bile geçmeye çalışıyor, geçerken rayların üzerinde kalıyor" dedi. 

Tolga Muammer Güven ise "Tel örgülerin yapılması geç kalınmış bile olsa güzel bir çalışma" diye konuştu.

Zeliha Ateş de "Bu tel örgüler, çok iyi oldu. Çok üzüldük, hepimizin çocuğu olabilir bu. O yüzden üst geçidi kullanalım. Özellikle bu tel örgülerin yapılması yerinde bir uygulama" dedi.

(DHA) 


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