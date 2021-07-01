Futbolculara vergi şoku: Çoğu bilmiyor bile! Falcao...

AKŞAM Spor'un araştırmasına göre, 1 Kasım 2019'dan sonra sözleşme imzalayan futbolcuların ve menajerlerinin birçoğu bu düzenlemeden habersiz ya da bu düzenlemeyle getirilen yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

Düzenlemeye göre vergi oranları %15'ten, %40'a çıktı. Bir milat olarak nitelendirilen bu düzenlemeye göre; 1 Kasım 2019'dan sonra sözleşme imzalayan futbolcular, yeni düzenlemeye göre vergi mükellefi olacak. Yıllık kazancı 600 bin TL'yi geçen profesyonel futbolcuların prim, maç başı ücret vb. kazançları da bu düzenlemenin kapsamında. Yeni düzenlemeyle getirilen yüzde 40'lık vergi yükümlülüğünün brüt ücret üzerinden %20'sini kulüp, %20'sini ise futbolcunun ödemesi öngörülüyor.

Kazancını aylık 10 bin gösterenler var

Süper Lig ve TFF 1.Lig'de futbol oynayanların hemen hemen tamamının kazancı 600 bin TL'nin üzerinde olmasına rağmen iddialar, kazançların düşük gösterildiği şeklinde. Yaptığımız araştırma gösteriyor ki futbolcuların kazançlarını aylık 9-10 bin TL civarında gösteren kulüplerin sayısı az değil. Düşük kazanç beyanı nedeniyle açıktan ödenen paralar bordrolara girmediği için vergi yükümlülüğü ortadan kalkıyor. 1. Lig'de vergisini düzenli ödeyen 1 futbolcu bulunduğu bilgisi, durumun ciddiyetini daha iyi ortaya koyuyor.

31 Mart'ta süre doldu, 1.6 faiz uygulanacak

Futbolculara açıktan prim ödemesi yapılıyor. Oysa prim, ücret, araba hediyesi gibi bütün girdilerin vergi kapsamında olması ve bordrodan geçmesi gerekiyor. Bu yapılmadığı zaman vergi kaçırılıyor demektir. Çünkü yasaya göre bütün gelirler beyana tabi olmak zorunda ve gecikme durumunda ek yaptırımlar devreye giriyor. 31 Mart 2021'de dolan beyanname süresi içerisinde, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sporcular aylık 1.6 gecikme faiziyle ödeme yapma hakkına sahip. Bu sezon sözleşme imzalayan veya imzalayacak olan bütün futbolcular da yeni vergi düzenlemesi kapsamında yükümlülük altına giriyor. Opsiyonlarını uzatanlar da aynı şekilde. Menajerler ve futbolcular bu konuda yeterli titizliği göstermezse, önümüzdeki dönemde Avrupa'daki gibi futbolcular mahkeme kapılarına düşebilir.

Falcao kapsam dışı

Türkiye'de en çok kazanan (5 milyon euro) futbolcu durumunda olan Galatasaraylı Falcao, yeni vergi düzenlemesi kapsamı dışında kalan şanslı oyunculardan biri. Galatasaray ile 2019 Eylül ayında mukavele imzalayan Falcao, düzenleme 1 Kasım 2019'dan sonrayı kapsadığı için yüzde 40 vergi yükümlülüğünden kurtuluyor.

Yüzde 40 vergi yükümlülüğü

Yeni yasal düzenlemede yüzde 40 vergi, 2020 yılında, 600 bin TL'nin üzerinde kazanç elde eden profesyonel futbolcuları kapsıyordu. Ancak bu yıl yapılan güncellemeyle kazanç baremi 650 bin TL'ye çıkartıldı. Yeni mukavelelerde yıllık kazançları bu rakamın üzerinde olanlar, yüzde 40 vergi ödeme yükümlülüğü altına girecek.