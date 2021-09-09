Futbol Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi

Futbol

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi

Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.

09 Eylül 2021, Perşembe 01:09 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararına göre 17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer dönemi, gece yarısı itibarıyla sona erdi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

AA

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