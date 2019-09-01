Futbolda 2019 transfer sezonu ne zaman sona eriyor? Ara transfer sezonu ne zaman?
Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bitiyor. Peki, Futbolda transfer sezonu ne zaman sona eriyor? 2019 Ara transfer dönemi ne zaman? İşte 2019 transfer dönemi ile ilgili detaylar…
Transfer döneminin sonuna gelindi. Süper Lig Cemil Usta Sezonu transfer dönemi bitiyor. Peki, Futbolda transfer sezonu ne zaman sona eriyor? İkinci transfer (ara transfer) dönemi ne zaman?
Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer dönemi yarın saat 00.00'da sona erecek. "Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacak.