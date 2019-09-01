Futbolda 2019 transfer sezonu ne zaman sona eriyor? Ara transfer sezonu ne zaman? Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bitiyor. Peki, Futbolda transfer sezonu ne zaman sona eriyor? 2019 Ara transfer dönemi ne zaman? İşte 2019 transfer dönemi ile ilgili detaylar…