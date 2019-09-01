Futbolda transfer sezonu ne zaman sona eriyor? İkinci transfer sezonu ne zaman? Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için bitiyor. Peki, Futbolda transfer sezonu ne zaman sona eriyor? Ara transfer dönemi ne zaman? İşte Futbolda transfer dönemi ile ilgili detaylar…