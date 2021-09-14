Ekonomi Futbolda yaz kampının yeni merkezi

Futbolda yaz kampının yeni merkezi

Ekonomi

Futbolda yaz kampının yeni merkezi

Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nin hizmete girmesi ve mevcut termal otellerle birlikte spor turizminde büyük bir atılım yapan Afyonkarahisar, özellikle yaz kampı dönemlerinde birçok futbol kulübünün tercih ettiği şehir haline geldi.

14 Eylül 2021, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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Konaklamada büyük avantaj sağlayan termal otellerin yanı sıra yaz dönemindeki düşük nem oranı da kulüplerin Afyon’u tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu yaz; Göztepe, Eskişehir, Denizli, Altay, Karşıyaka ve Buca gibi ülkemizin köklü kulüplerinin yanı sıra Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve yurt dışından gelen takımlarla birlikte 50’ye yakın kulüp yaz kampını Afyon’da geçirdi. Yöneticiler, teknik adamlar ve sporcular, Afyon’un hava şartaları ve hizmet kalitesinden çok memnun kaldı.

SÜREKLİ TAKİP EDİLİYOR

Antrenman sahaları, Afyonkarahisar Belediyesi Spor Tesisleri Birimi koordinesinde 11 kişilik bir ekip tarafından sürekli takip ediliyor. Saha zeminlerinde yaşanan bozulmalar bu ekip tarafından anında düzeltilerek, takımların antrenmanlarını daha rahat bir şekilde yapmaları sağlanıyor.

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