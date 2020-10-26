Futbolist: TikTok’ta e-spor kulüpleri için ideal bir ortam var

Öncelikle kısa süre önce PUBG Mobile Dünya Ligi Batı Ligi finallerinde şampiyon oldunuz. Tebrikler. Bu doğrultuda turnuvayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Turnuva ortamı hakkında neler söylemek istersiniz?

Eğer pandemi sürecinde olmasaydık turnuva Polonya’nın Katowice şehrinde gerçekleşecekti fakat online ortamda oynama kararı alındı. Bizim için bir nevi olumlu oldu bile diyebiliriz çünkü çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. 3 hafta süren oldukça yorucu bir turnuva geçirdik ama uzun sürmesi her geçen gün performansımızı bir üst seviyeye çıkarmamız açısından bizim için faydalı oldu. Yaptığımız hataları değerlendirip ders çıkarmamız için bize zaman kazandırdı. Dünyanın en iyi takımlarıyla beraber uzun bir turnuva geçirmek her açıdan takıma olumlu etkiler sağladı.

PUBG’nin yanında FIFA’da da oldukça iddialısınız. Türkiye ve dünyadaki FIFA arenası hakkında neler düşünüyorsunuz?

FIFA, e-spor ile geleneksel sporun birbirine en yakın olduğu dallardan bir tanesi. Ülkemizde de oldukça popüler fakat e-spor tarafı maalesef henüz istenilen seviyede değil. Bunun sebeplerinden biri de oyunun pahalı olması ve yine aldıktan sonra da oyuna bir bütçe ayırma zorunluluğundan geliyor. Avrupa’da büyük futbol kulüplerinin de hızlı girdiği bir oyun. Dünya üçüncüsü olduğumuz turnuvada rakiplerimiz Manchester City, Ajax, Wolverhampton gibi köklü kulüplerdi ve hepsini geride bıraktık. Bunun manevi hazzı gerçekten tarif edilemez. Bu aynı zamanda doğru yolda olduğumuzun da göstergesi. FIFA büyümeye devam ediyor ve biz de dünyadaki en başarılı kulüplerden biri olmaya devam edeceğiz.

FIFA ve PUBG’nin e-spor ekosistemindeki yeri hakkında neler söylemek istersiniz?

FIFA’nın henüz istenilen seviyede olmadığını söyleyebiliriz, ama oyunun sahibi olan EA Sports’un 5 sene içinde en büyük e-spor branşı olmak için ciddi atılımları ve projeleri var. Buradaki en büyük handikap bahsettiğimiz gibi oyunun paralı olması, tahmin ediyoruz yakın zamanda buna da bir çözüm üreteceklerdir. PUBG Mobile tarafı geçtiğimiz 2 sene içinde inanılmaz yol kat etti. Oyunun indirilme sayısı 500 milyonun üzerinde ve kadın/erkek oranı birbirine en yakın oyunlardan biri. Tek ihtiyacınız olan bir akıllı telefon ve internet. Bu diğer oyunlara göre çok büyük avantaj sağlıyor. Oyunun sahibi Tencent ise e-spor tarafına muazzam önem veriyor, zaten turnuva ödülleri de Dota 2,Cs-Go ve Lol seviyesine ulaşmak üzere.

Sizce FIFA veya PUBG herkes için adil bir oyun mu? Örneğin FIFA’da belirli kartlarla geliştirmeler yapılabiliyor.

PUBG Mobile kesinlikle adil bir oyun çünkü yeteneğiniz dışında para harcamanızı gerektiren bir durum yok. Belirttiğim gibi tek ihtiyacınız olan bir telefon ve internet bağlantısı, gerisi size kalıyor. FIFA ise oyunun yapısı nedeniyle ciddi anlamda bütçe istiyor. Sadece oyunu aldıktan sonra Fut modunda kadro kurabilmek adına paket açmanız veya oyun içi tabiriyle coin kasmanız gerekiyor. Bunun için e-sporcuların özellikle sene başında kadrolarını güçlendirmek için bütçe ayırmaları çok önemli. Bahsettiğimiz bütçeler de Dünya ve Avrupa ile baş edebilmek için çok fazla. Kur farkı da burada kendini fazlasıyla hissettiriyor.

TikTok’u da aktif olarak kullanan bir takımsınız. Oradan gelen geri dönüşler nasıl?

TikTok’u kullanmaya yaz başında başlamıştık, kısa süre içinde en aktif olduğumuz ve en çok takipçimizin yer aldığı mecramız oldu. TikTok için çektiğimiz videolardan çok keyif alıyoruz, bize gelen taraftar yorumları da bu yönde çok olumlu. Bütün sosyal mecralarımıza baktığımızda en fazla takipçimiz de burada. Tik Tok özelinde büyümeye ve içerik üretmeye kesinlikle hız kesmeden devam edeceğiz.

Linç girişimi oluyor mu? Gelen olumsuz tepkilere karşı tutumunuz nasıl oluyor?

Linç girişimi tabii ki her zaman oluyor, özellikle başarısız olduğumuz turnuvalarda veya kötü performans gösterdiğimizde taraftarımız hemen tepki veriyor. Bu tepkiler bazen sınırları aşabiliyor. Bu gibi durumlarda sakin kalmaya çalışıyoruz, sonuçta o tepkiyi veren de aslında bizi çok sevdiği ve o an üzüldüğü için veriyor. Akdeniz ülkesi olmamızın handikabı diyelim. Bunun dışında başka kulüplerden veya oyunculardan olumsuz yorum veya sataşma geldiğimde onları affetmiyoruz. Bununla alakalı bir video çektik, videoda ki şarkının adı da Blah Blah Blah.

TikTok’ta en çok kimlerin içerikleri ilginizi çekiyor? Kimleri takip ediyorsunuz?

TikTok’ta kişilerden çok trendleri takip etmeye daha çok özen gösteriyoruz. Sosyal medya çok hızlı tüketilen ve çok hızlı içerik üretilen bir mecra. Biz de bu doğrultuda haftalık veya günlük trendleri takip ederek bize uygun olanları seçip, biz de bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Özellikle challenge ve komik videolar favorilerimiz arasında diyebiliriz.

Pek çok kişinin merak ettiği soru genelde şu oluyor: TikTok’tan kaç para kazanıyorsunuz? Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

TikTok’tan henüz bir gelir modeli üretmedik, tamamen taraftarımız ve takipçilerimizle iletişime geçmek için kullanıyoruz. Bunu yaparken de sponsorlarımızı mutlaka dahil etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda markalar ve sponsorlarımız da oradaki mevcudiyetimizden çok memnunlar. Geri dönüşlerimiz çok yüksek ve pozitif.

Bir e-spor takımı olarak, hem e-sporun hem de TikTok geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?

Futbolist olarak TikTok’un geleceğine ve e-spor tarafında fark yaratabileceğine inancımız çok yüksek. E-spor kulüpleri için çok ideal ve elverişli bir ortam var. TikTok’ta bulunan kitle e-sporu da bilen ve takip eden bilinçli bir kitle. Bu bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yayın açma ve e-spor içeriklerinin buluşma noktası olarak biz çok faydasını görüyoruz. Bu doğrultuda büyümelerini bekliyoruz.