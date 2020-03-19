Futbolun önemli isimleri corona virüse karşı hemfikir: #EvindeKal

Roberto Carlos

Dünya futbolunun en önemli figürlerinden eski futbolcu, yeni teknik direktör Roberto Carlos, çektiği videoyla akıma destek verdi. Roberto Carlos, videoda "Burada, İspanya'da özellikle yaşlıların birçok vakası ve ölümü söz konusu. İnsanlar en başta ciddiye almamıştı. Ama artık evde kalmalıyız. Zaten günlerce hapsedildik. Evde kilitliyiz ve bu virüsle savaşmak için yardımınızı istiyorum: Her biriniz evde kalıyorsunuz. Sokaklar kalabalık olmasın, konserlere gitmeyin, sahile gitmeyin. Dünyada yaşadığımız bu zorlukları ciddiye almak önemli" dedi.





Alvaro Arbeloa

Real Madrid'ten Roberto Carlos'un eski takım arkadaşı olan Arbeloa, tuvalet kağıdı sektirme ve #evdekal akımına katıldı. Carlos'un çağrısına kulak veren Arbeloa, "Tarihin en iyi kenar oyuncusunun çağrısını göz ardı edemedim" diyerek videosunu paylaştı.





Felipe Melo

Galatasaray taraftarının sevgilisi olan ve Türkiye'de oynadığı dönemde önemli izler bırakan Felipe Melo ise bu akıma kendine has bir tarzla katıldı. Tuvalet kağıdını sektirmek yerine tuvalet kağıdına çift dalarak top kapma girişiminde bulunan Melo, "Koronavirüsün üzerinde duralım. Dünya Sağlık Örgütü ve yetkili kurumların kurallarına lütfen uyun. Bu görünmez tehdide karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.





Marsilyalı oyunculardan #evindekal challenge

Enzo Zidane

Fransız efsane Zinedine Zidane'ın futbolcu oğulları da bu akıma kayıtsız kalmadı. Enzo ve Luca, birbirlerine meydan okuyarak tuvalet kağıdı sektirme videolarını paylaştı.





Espanyol oyuncuları

Jerome Boateng





Danny Williams





Philipp Billing