G7 ülkeleri 1 milyar doz aşı hibe edecek

İngiltere’nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu’nda 11-13 Haziran'da düzenlenen G7 Zirvesi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, salgınla mücadele amacıyla gelecek yıl içinde küresel ölçekte 1 milyar doz Kovid-19 aşısının ihtiyacı olan ülkelere hibe edileceği belirtilirken, Kovid-19’un kökenlerinin incelenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülecek, uzmanların liderliğinde, şeffaf ve bilimsel bir ikinci faz araştırmasının yapılması çağrısında bulunuldu.

Bildirgede ayrıca küresel sağlık risklerine karşı iş birliğinin güçlendirilmesi, koordinasyonun artırılması, (sağlık ürünleri sektöründe) imalat kapasitesinin artırılması, erken uyarı sistemlerinin oluşturulması konularında liderlerin anlaştığı belirtildi.

G7 Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde ayrıca güvenli ve etkili aşıların ve tedavilerin geliştirilmesi, test edilmesi için gerekli sürenin 300 günden 100 güne kadar düşürebilmesini hedefleyen bilimsel çalışmaların destekleneceği kaydedildi.

G7 ülkelerinin salgın süresince ekonomilerinin desteklenmesi için 12 trilyon dolar maddi destek sağladığının hatırlatıldığı bildirgede, “Ekonomilerimizi gerektiği kadar desteklemeye devam edeceğiz.” ifadesine yer verildi.

Gelecekte refahın korunabilmesi amacıyla, daha serbest, daha adil ve yeniden şekillendirilmiş bir ticaret sisteminin savunulmaya devam edileceğinin belirtildiği bildirgede, ayrıca adil küresel bir vergi sistemine de ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Karbon emisyonunu en geç 2050'de sıfırlama hedefi

İklim değişikliği ile mücadele mesajlarının damgasını vurduğu zirvenin sonuç bildirgesinde, G7 ülkelerinin, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi, en geç 2050 yılına kadar ise tamamen sıfırlamayı hedefledikleri, küresel ısınmanın +1,5 derece sınırının atlında tutulması amacıyla gerekli her adımın atılacağı kaydedildi.

Sonuç bildirgesinde, değişen dünyada demokrasi, özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi değerlerin savunulmaya devam edileceği belirtilirken, yoksul ülkelerdeki 40 milyon kız çocuğunun eğitime katılmasının desteklenmesi amacıyla Küresel Eğitim Ortaklığı’na (GPE) en az 2,7 milyar dolar katkı sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

G7 neyi temsil ediyor?

G7, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'nın bir araya gelmesiyle oluşuyor.

Ülkeler, ilk toplantılarını 1975 yılında gerçekleştirdi. Rusya, 1998 yılında oluşumda yer almasına rağmen 2014 yılında Kırım'ın ilhakının ardından gruptan çıkarıldı.

G7, halihazırda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'lık kısmını temsil ediyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunan Çin, daha çok Batı ekonomik paktını temsil eden bu oluşumda hiç yer almadı.

Geçen yıl mayıs ayında dönemin ABD Başkanı Donald Trump, gruba Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istediğini ifade ederek, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu miadını doldurdu." ifadelerini kullanmıştı.

AA



