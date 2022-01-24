Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ali Gaffar Okkan, zamanı ve enerjisinin büyük bölümünü yine Diyarbakır halkı için harcamıştı. Şehirde pek çok ilke imza atan Gaffar Okkan o kadar çok sevilmişti ki, yeni doğan bebeklere onun adı veriliyordu. İşte sıra dışı Emniyet Müdürü Şehit Gaffar Okkan’ın hayatı…





GAFFAR OKKAN KİMDİR?

1952 yılında Hendek'te dünyaya gelen Ali Gaffar Okkan, 1970 yılında Polis Koleji’nden, 1973 yılında da Polis Akademisi’nden mezun oldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atanan Gaffar Okkan, sonrasında emniyet amirliği rütbesi alana kadar birçok farklı birimde görev yaptı. 1993 yılında birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden Okkan, Kars Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.

18 Kasım 1997 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Ali Gaffar Okkan’ın adı kentte birçok ilke ve önemli başarılara imza atmasıyla ülke çapında gündeme geldi.

İŞTE GAFFAR OKKAN’IN FAALİYETLERİNDEN BAZILARI

Diyarbakır'da kadın polisler ilk kez onun Gaffar Okkan’ın emriyle sokağa çıkarak, trafiği yönetti. İki otomobil alan Ali Gaffar Okkan, beyaz ve mavi renklere boyattığı otomobillerde 2'şer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil yürümekte zorlanan yaşlılara yardım ederken, diğer otomobil ise kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim etti.

Gaffar Okkan, geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnaf ziyaretinde bulunuyordu. Sokakta karşılaştığı vatandaşlara cep telefonu numarasını veren Okkan, zaman zaman yolda gördüğü yaşlıları da makam aracıyla evlerine bırakıyordu. Bu sayede halka sıkıntı ve taleplerini iletme fırsatı bulan Gaffar Okkan, Diyarbakırlıları sık sık makamında ağırladı.

Sokakta çalıştırılan çocukların sorunlarıyla yakından ilgilenen Okkan, çocukların ailelerine destek sunarak, onları eğitime kazandırdı.

Gençleri uyuşturucu şebekelerinden ve terör örgütlerinden uzak tutmak için spora yönlendiren Okkan, amatör spor kulüplerine de malzeme yardımında bulundu.

Şehirde vatandaşların güvenlik ve huzurunun sağlanması için yürüttüğü mesai ile birlikte, Diyarbakır'ın kritik noktalarına kurdurduğu kameralardan da gece geç saatlere kadar makam odasındaki dev ekranda sokaklardaki gelişmeleri takip ediyordu.

Diyarbakırspor'un 1'inci Lig'e (Süper Lig) yükselmesi için çaba sarf eden Ali Gaffar Okkan, bunun için yoğun mesaisi arasında bir kulüp yöneticisi gibi çaba gösterdi.

Yeşil kırmızılı ekibin sahasında oynadığı tüm maçları, sahaya çıkış tünelinin kapısından izleyip futbolcuların gol sevincine ortak olması nedeniyle taraftarın da gönlünü kazanan Okkan'a, tribünlerden maç öncesinde büyük sevgi gösterilerinde bulunuluyordu.

Diyarbakır'a ve Diyarbakırspor'a beslediği sevgiyi sık sık dile getiren Okkan, Diyarbakırspor'a katkılarından dolayı dönemin yönetimi tarafından kulübün "onursal başkanı" ilan edildi.

GAFFAR OKKAN NE ZAMAN VE NASIL ŞEHİT OLDU?

Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 tarihinde saat 17.40 sularında makamından çıkarak valilik binasına doğru seyir halindeyken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldüğü silahlı saldırıda şehit oldu.

Hain saldırıda, Okkan ile birlikte, polis memurları Sabri Kün, Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy ve Atilla Durmuş da şehit oldu.

49 yaşında şehit olan Gaffar Okkan evli ve 2 çocuk babasıydı.