Magazin Gal Gadot, eleştirilerin hedefi oldu

Gal Gadot, eleştirilerin hedefi oldu

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Gal Gadot, eleştirilerin hedefi oldu

Wonder Woman'ın başrol oyuncusu İsrailli Gal Gadot, İsrail-Filistin çatışmasından üzüntü açıklayan paylaşımında Filistinlileri anmadan komşular ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu bu paylaşımının ardından sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

13 Mayıs 2021, Perşembe 22:03 Son Güncelleme:
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Wonder Woman (Harika Kadın) adlı çizgi roman uyarlaması film serisinin başrolüyle tanınan dünyaca ünlü İsrailli oyuncu Gal Gadot, İsrail’in 1967’deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri sürme kararı ve Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları nedeniyle başlayan Hamas ile İsrail arasındaki yeni savaş ve İsrail içindeki çatışmalarla ilgili açıklamasıyla sosyal medyada tepki çekti.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

İsrail ordusunda 2 yıl zorunlu askerlik görevini tamamlamış ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'Yahudi ulus devleti yasasından' rahatsızlığını göstermiş olan Gal Gadot, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kalbim kırık. Ülkem savaşta" diyerek şöyle devam etti:

"Ailem, arkadaşlarım için endişeleniyorum. Halkım için endişeleniyorum. Bu, çok uzun süredir devam eden bir kısır döngü. İsrail, özgür ve güvenli bir ulus olarak yaşamayı hak ediyor. Komşularımız da aynısını hak ediyor. Mağdurlar ve aileleri için dua ediyorum, bu akıl almaz düşmanlığın sona ermesi için dua ediyorum, liderlerimizin çözümü bulması için dua ediyorum ki, barış içinde yan yana yaşayabilelim. Daha iyi günler için dua ediyorum."

Gadot’un açıklaması, Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi. Bazı kullanıcılar, İsrailli aktrisin Filistin, Filistinli demek yerine komşular ifadesini kullanmasına, hem kendi Filistinli vatandaşlarına hem de Gazze'deki Filistinlilere saldıran İsrail'e destek beyan etmesine tepki gösterdi. Tartışma, 'Wonder Woman'ın 'İsrail'in propaganda aracı' olmakla itham ettikleri Gadot tarafından canlandırılmasına itiraza kadar vardı.

YORUMLARI ENGELLEDİ

Gadot, 'İsrail'in Filistinlilere yönelik etnik temizlik ve katliamlarını destekleme' suçlamalarının da yöneltildiği yorumları engelledi.

Cumhuriyetçi Parti'nin eski Başkan Donald Trump yanlısı kanadından Teksas Senatörü Ted Cruz ise "Tanrı Gal Gadot'u korusun" diyerek İsrailli aktrise destek verdi.

GAL GADOT KİMDİR?

30 Nisan 1985 yılında İsrail'de Tel Aviv'de dünyaya gelen Gal Gadot, ilk gençlik yıllarını da orada geçirdi. 2004'te 18 yaşındayken İsrail Güzeli tacını giydi Gadot. Daha sonra da iki yıl boyunca, ülkesinde adet olduğu üzere askerlik yaptı.

İsrailli oyuncu Gal Gadot, rol aldığı Wonder Woman filmiyle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Oyuncu, geçen yıl en çok kazanan kadın oyuncular listesinde üçüncü sırada yer aldı. Gadot, geçen yıl servetine 31.5 milyon dolar ekledi.

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