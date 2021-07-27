Tam bir salon çiçeği olan gala çiçeği, narin ve zarif bir yapıya sahiptir. Kapalı mekanda gala çiçeği bakmak isteyenler "gala çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, özellikleri nelerdir? Gala çiçeği hakkında bilinenler...

GALA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Gala çiçeğinin çok yıllık bir bitki olduğunu unutmayın. Dolayısıyla gala çiçeğini yetiştirirken düzenli olarak toprak ve saksı değişimini yapmanız gerekmektedir. Gala çiçeğinin toprağı senede bir kez olmak üzere değiştirilmelidir. Toprak değişiminin de mutlaka ilkbahar aylarında olması gerekmektedir. İlkbahar mevsiminde istediğiniz ayda gala çiçeğinin toprağını ve saksısını değiştirebilirsiniz. Gala çiçeğinin bakımında önemli olan bir diğer nokta ise sulama işlemidir.

Gala çiçeğini sularken dikkat edeceğiniz en önemli nokta toprağın kontrolüdür. Toprağın kuruması ile birlikte sulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca toprağını değiştirdikten sonra mutlaka bir oda sıcaklığında bekletmeniz gerekiyor. Sulama işleminde yaz aylarında daha fazla yapmanız gerekiyor. Yaz aylarında gala çiçeği daha fazla su kaybedecektir. Bundan dolayı özellikle bu yaz aylarında sürekli olarak sulamanız gerekebilir. Kış aylarında ise seyrek sulama önerilir. Periyodik olarak gala çiçeğini sulayabilirsiniz.

Gala çiçeği soğuktan hoşlanmaz. Dolayısıyla bakımında gala çiçeğini oda sıcaklığında tutmalısınız. Aşırı derecede soğukta kaldığı durumlarda bu çiçek zarar görecektir. 12 derecenin altında olmamasına dikkat etmelisiniz.

Gala çiçeğini sularken mevsimlere dikkat edilmesi gerekir. Aynı zamanda toprağın sadece kuruduğu zaman su vermeniz önemlidir. Yani toprak nemli iken su vermemelisiniz. Yaz aylarında haftada 4 kez sulamanız yeterli olacaktır. Yaz aylarında fazla su kaybettiğinden dolayı köklerinden itibaren sulamanız yeterlidir. Gala çiçeği kış aylarında ise farklı şekilde sulanır. Kış aylarında bu çiçeği her gün sulamanıza gerek yoktur. Kış aylarında daha seyrek bir sulama periyodu belirlemelisiniz.

Buna göre gala çiçeğini kış aylarında damlama yöntemi ile haftada iki kez sulamanız yeterli olacaktır.

GALA ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çok yıllık bir bitkidir.

Yaprakları kıvrımlıdır.

Oldukça narin ve kırılmaya müsait olan bir çiçektir.

Saksı değişimleri senede bir kez yapılır.

Gala çiçeği kökten çoğalır.

Çiçekleri beyaz rengindedir.

Yumrulu bitkilerdendir.

Gala çiçeği bulunduğu bölgenin havasını değiştiren ve temizleyen bir çiçektir.

Yaprakları bitkisel tedavide kullanılmaktadır.

Süsleme amaçlı kullanılmaktadır.



