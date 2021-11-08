Kültür & Sanat Gala Konser, AKM'de düzenlenecek

Gala Konser, AKM'de düzenlenecek

Kültür & Sanat

Gala Konser, AKM'de düzenlenecek

Devlet Opera ve Balesi, ünlü operaların unutulmaz aryaları seslendirileceği "Gala Konser"le yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

08 Kasım 2021, Pazartesi 15:24 Son Güncelleme:
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AKM Opera Sahnesi'ndeki konser programında Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino", "Atilla", "La Traviata", "Aida", "Don Carlo", Georges Bizet'in "Carmen", Giacomo Puccini'nin "Tosca", "Le Villi", "Turandot", Charles Gounod'un "Faust" operalarından aryalar seslendirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Şef Zdravko Lazarov'un yöneteceği konserde başkemancı olarak Oleksandr Samoylenko sahne alacak.

Aralarında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın da olduğu Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin solistleri Seda Aracı Ayazlı, Bülent Bezdüz, Aykut Çınar, Eylem Demirhan Duru, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Gülbin Günay, Eralp Kıyıcı, Mine Kurtoğlu konserde sahnede olacak.

AA

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