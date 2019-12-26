Gala öncesi şok! İsmail Hacıoğlu neden katılmadı?

Gala öncesi şok! İsmail Hacıoğlu neden katılmadı? ‘Şuursuz Aşk’ın galasına ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun neden katılmadığı belli oldu.