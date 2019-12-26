Gala öncesi şok! İsmail Hacıoğlu neden katılmadı?
‘Şuursuz Aşk’ın galasına ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun neden katılmadığı belli oldu.
İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara, Ruhi Sarı, Tuncer Salman, Ayşegül Günay ve Ayşen Batıgün’ün oynadığı ‘Şuursuz Aşk’ın galası önceki akşam Levent Özdilek AVM’de yapıldı. Gözler İsmail Hacıoğlu’nu aradı ama nafile.
Oyuncunun gıda zehirlenmesi nedeniyle galaya katılamadığı açıklandı. 1980’de geçen film, 27 Aralık’ta vizyona girecek.
Ebru Şahin, galaya Raşit Bağzıbağlı imzalı kırmızı elbisesiyle katıldı. Bu şıklığın fiyatı; 11 bin lira.
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