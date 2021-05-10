Türkiye Galata Kulesi annelerin fotoğraflarıyla renklendi

Galata Kulesi annelerin fotoğraflarıyla renklendi

Türkiye

Galata Kulesi annelerin fotoğraflarıyla renklendi

"Anneler Günü" nedeniyle Türkiye’nin 81 ilinden sosyal medya aracılığıyla gönderilen annelerin fotoğrafları Galata Kulesi’ne yansıtıldı.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 01:47 Son Güncelleme:
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Beyoğlu Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla İstanbul'un simgelerinden olan tarihi Galata Kulesi’ni Türkiye’nin 81 ilindeki annelerin fotoğraflarıyla renklendirdi. Saat 20.23’te başlatılan etkinlikte ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesinin fotoğrafları yansıtıldı. Ayrıca, genç şehit Eren Bülbül ile annesi ve Diyarbakırlı annelerin görüntülerine yer verildi.

ANNE BİZİM İÇİN VATANDIR”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaptığı açıklamada, “Bugün Dünya Anneler Günü. Bu vesileyle biz de annelerimizin fotoğraflarını Galata Kule'mize yansıtacağız. Bizim medeniyet anlayışımızda anne çok kutsaldır. Anne bizim için vatandır. Annelerimiz her zorluğa karşı sağlam durur. Geçen 23 Nisan’da nasıl onların çocuklarının bayramlarını burada kutladıysak şimdi de annelerininkini kutluyoruz.”

“Şehitlerimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesinin görüntüleri de Galata Kulemizde yer alacak. Hayatının baharında oğlunu şehit veren Eren Bülbül’ün annesi, Ayşe annemizle görüştüğümüzde bize, Eren’in Anneler Günü’nde ona dağdan bayırdan çiçekler topladığını söyledi. Biz de bu hatıraları yad etmek istiyoruz. Ayrıca görüntüler arasında çocuklarına hasret olan Diyarbakırlı anneler de olacak. Bugün bizim için çok anlamlı. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun dedi.

DHA

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