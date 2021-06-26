Galata kulesi hikayesi ve tarihi

Galata kulesinin en önemli hikayesi Hezarfen Ahmet Çelebi'ye aittir. Dünya'da ilk kez uçmayı başarmış olan Türk bilim adamı olarak bilinmektedir. 17. yüzyılda yapmış olduğu kanatları ile birlikte Galata kulesinden atlamıştır. Ahmet Çelebi sürekli olarak evinde yapmış olduğu deneyler ve araştırmaları ile Türk bilgini olarak bilinmekteydi. Kuşların uçuşlarından yola çıkarak yapmış olduğu kanatları ile birlikte dayanıklılık derecesini ölçtü. Bunun için de Okmeydanı'nda bir takım deneyler yapmıştır. Bir sabah İstanbul halkının da gözü önünde tasarlamış olduğu kanatları ile birlikte kendisini Galata kulesinden boşluğa bırakmıştır.

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin tasarlamış olduğu kanatları Galata kulesinden boğazı da aşarak Üsküdar'a kadar gelmiştir. Üsküdar'da doğancılar semtinde iniş yapmayı başarmıştır. Yapmış olduğu bu deney ve uçuş ile birlikte Avrupa'da pek çok kişinin takdirini toplamayı başarmıştır. İngiltere'de büyük ilgi gören bu uçuş gravürler ile taçlandırılmıştır. Hezarfen Ahmet Çelebi daha sonra Sultan dördüncü Murat tarafından takdir edilmiş ve yaşamış olduğu bir takım problemlerden ötürü Cezayir'e sürgüne gönderilmiştir. Hezarfen Ahmet Çelebi yaşamının son yıllarını Cezayir'de geçirmiş ve tarih onu Galata kulesinden yapmış olduğu atlayış ile anmaktadır.

Galata kulesinin bir adette efsanesi bulunmaktadır. Efsaneye göre İstanbul'da yer alan bir diğer kule olan kız kulesi ve Galata kulesi birbirine aşıktır. İstanbul boğazı ise bu iki kulenin arasında engel olarak duran bir geçittir. Ahmet Çelebi'de bu kuleden atladıktan sonra kız kulesi ona fısıldamış ve ona bir mektup vermiştir. Bu iki kule böylece İstanbul'un en güzel manzaralarını oluşturan iki kule olmuştur.

Galata kulesinin özellikleri ve mimari yapım tarihi

Galata kulesinin yapım tarihi Cenevizliler dönemine kadar uzanmaktadır. Cenevizliler tarafından 1267 yılında ilk kez Haliç'in kuzeyine bir Pera adlı koloni kurmuştur. 1348 yılında tam olarak günümüzden 672 yıl önce inşa edilmiştir. Galata kulesi sur ve kuleler üzerine inşa edilmiştir. Bizans döneminde inşa edilmiş olan galata kulesi İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı dönemine girmiştir. İstanbul fethedildikten sonra bu kule aynı tarihte yenilenmiştir. Osmanlı döneminde defalarca kez yenilenme sürecine girmiştir. En son 2020 yılında yenilenmiş olan bir Galata kulesidir. Galata kulesinin özellikleri şu şekildedir;

- Galata kulesi toplam 11 kattan oluşmaktadır.

- Galata kulesinin en tepesine ulaşmak için iki tane asansör bulunmaktadır.

- Kulenin zemin alanı 208 metre karedir.

- Bu kulenin iç çapı 8.95 metre, dış çapı ise 16.45 metredir.

- Galata kulesinin rakımı 35 metredir.

- Romanesk mimari tarzı ile inşa edilmiştir.