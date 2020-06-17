Galata Kulesi kısa hikayesi ve 2020 giriş ücreti

Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biri olup, Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında Fener Kulesi olarak inşa ettirildi. 1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi'nde geniş çapta tahrip edilen kule, daha sonra 1348 yılında "İsa Kulesi" adıyla yığma taşlar kullanılarak Cenevizliler tarafından Galata surlarına ek olarak yeniden yaptırıldı. 1348 yılında yeniden yapıldığında kentin en büyük binası oldu. Galata Kulesi 1445-1446 yılları arasında yükseldi. Kule, Türklerin eline geçtikten sonra hemen her yüzyıl yenilendi ve tamir edildi. 16. yüzyılda Kasımpaşa tersanelerinde çalıştırılan Hristiyan savaş esirlerinin barınağı olarak kullanıldı. Sultan 3. Murat'ın müsaadesiyle burada müneccim Takiyüddin tarafından bir rasathane kuruldu, ancak bu rasathane 1579'da kapatıldı.

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden uçuşu

17. yüzyılın ilk yarısında 4. Murat döneminde Hezarfen Ahmet Çelebi, Okmeydanı'nda rüzgarları kollayıp uçuş talimleri yaptıktan sonra, tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takarak 1638 yılında Galata Kulesi'nden Üsküdar-Doğancılar'a uçtu. Bu uçuş Avrupa'da ilgi ile karşılandı ve İngiltere'de bu uçuşu gösteren gravürler yapıldı. 1717'den itibaren kule yangın gözleme kulesi olarak kullanıldı. Yangın, ahalinin duyabilmesi için büyük bir davul çalınarak haber veriliyordu. 3. Selim döneminde çıkan bir yangında kulenin büyük bölümü yandı. Onarılan kule 1831 yılında başka bir yangında yine hasar gördü ve onarıldı. 1875 yılında bir fırtınada külahı devrildi. 1965'te başlanıp 1967'de bitirilen son onarımla da kulenin bugünkü görünümü sağlandı.

Galata Kulesi ücretleri yerli ve yabancı turistler için değişiyor. Yerli turist giriş ücreti 7,5 TL, yabancı turist, 15 TL alınıyor. Sarı basın kartı, müze kart geçmiyor.

Galata Kulesi açılış ve kapanış saati

Galata Kulesi haftanın her günü 09:00 – 19:00 saatlerinde ziyaret edilebilirsiniz.

Galata Kulesi'nin içinde neler var?

Galata Kulesi’nin içinde kafeterya ve restoran bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı önemli açıklamaya göre; içinde kafeterya, restoran, mutfaklar, ofisler, özüyle bağdaşmayan bütün aktivite alanları kapatılacak. Galata Kulesi bir müze haline getirilecek. Şu anda kapalı olan Galata Kulesi'nin, haziran sonuna kadar restorasyon ihalesi tamamlanacak ve 15 Eylül tarihinde tekrar açılacak.



