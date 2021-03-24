İlk geminin nisan ayında yanaşması bekleniyor. Doğuş Grubu’nun yürüttüğü tarihi projenin otelleri, kafeteryaları restoranlarıyla İstanbul’a ilave 1.5 milyon gemi yolcusu, toplam 7 milyon turist ve ekonomiye yıllık 5 milyar dolar kazandırması planlanıyor. Galataport İstanbul, kültür sanattan gastronomiye, turizmden alışverişe kadar pek çok farklı fonksiyona sahip olacak.

EK İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı ise yaklaşık 52 bin metrekare. Proje içerisinde ayrıca toplam 43 bin metrekarelik ofis kiralama alanı da bulunuyor. 5 bin kişiye istihdam sağlanacak proje tamamlandığında terminal binası eskisinin iki katı büyüklüğünde olacak. Terminal binası dünyada ilk kez uygulanacak bir teknik ile yer altında 29 bin metrekarede kurgulandı. Su seviyesinin 16 metre altına kadar uzanan yeni terminal binasında yolcular gemiden indikten sonra pasaport kontrolünden geçecek.

GÜMRÜK ALANLARI...

Projeyle Tophane Meydanı’nın İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olması da planlanıyor. Projeyle birlikte daha önce sadece kruvaziyer yolcularının dolaşabildiği sahil de halkın kullanımına açılacak. Alan üzerinde hareketli kapaklarla geçici gümrük alanları oluşturulacak. Yabancı yolcular bu alanlardan terminal binasına alındıktan sonra kapaklar açılarak o bölge tekrar halka açılacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek.